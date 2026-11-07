Se la Primaria di Iseo diventa un «salasso» «che era evitabile»

Negli ultimi quattro anni sulla scuola Primaria di Iseo sono stati compiuti interventi di ristrutturazione per 5,4 milioni di euro, che ne hanno cambiato una parte dell’aspetto e modernizzato alcuni spazi, come la mensa e la palestra. I lavori, però, non sono finiti e la spesa è destinata a salire ancora, fino a sfiorare il tetto dei 10 milioni di euro, per la precisione 9,2 milioni. A incrementare l’investimento oltre le previsioni iniziali è l’intervento programmato sull’ala vecchia della scuola di via Della Cerca, da rinnovare in molti aspetti per una nuova spesa di 3 milioni e 880mila euro, che il Consiglio comunale ha messo a bilancio la settimana scorsa.
Le spese da affrontare e il loro lievitare stanno togliendo serenità all’Amministrazione comunale e tolgono inoltre la possibilità di azione in altre direzioni. Così, nel Consiglio di fine ottobre, il sindaco Riccardo Venchiarutti si è voluto togliere qualche «sassolino dalla scarpa» prendendo le distanze da chi l’ha preceduto alla guida del municipio iseano.
Le parole
«Dobbiamo fare anche cose che non avremmo mai voluto - ha affermato rivolgendosi ai banchi delle minoranze - e le portiamo avanti per responsabilità. Cosa intendo? Si è scelto di costruire un edificio addossato all’ala vecchia della scuola che si sarebbe potuto evitare, risparmiando molte risorse e dando così più valenza architettonica a quell’edificio storico, già grande a sufficienza per i nostri ragazzi, e a dimostrarlo sono le quattro aule nuove lasciate vuote, perché non ci sono studenti per riempirle. Crediamo che con maggiore accortezza si sarebbero potuti usare meno soldi, e meglio. Siamo oltre i 5 milioni e mancano ancora due fasi di intervento, perché dopo la riqualificazione dell’ala vecchia ci sono le sistemazioni del cortile e del parcheggio sul retro».
Insomma, per il Comune un salasso, che dopo aver avvicinato i 10 milioni è destinato anche a superarli. Perché adesso c’è una seconda fase di rinnovamento strutturale e non solo, in cantiere dai prossimi mesi fino al 2028. Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Volpi, «riguarderà l’adeguamento antisismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti e la sostituzione di tutti i serramenti interni ed esterni (solo questi peseranno per circa 700mila euro). In più sarà messo a regime un impianto fotovoltaico che garantirà energia elettrica rinnovabile a tutta la scuola, con posizionamento dei pannelli sui tetti della palestra e dell’edificio nuovo».