Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Scuola, Ok School e Don Tedoldi vanno oltre confine e risolvono una crisi

Circa 500 studenti potranno restare a Grumello, nella Bergamasca, grazie al nuovo polo Insieme. L’assessore regionale Tironi: «Vediamo i frutti di uno sforzo corale e silenzioso»
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Le due realtà bresciane garantiranno certezze agli studenti
Le due realtà bresciane garantiranno certezze agli studenti

Due realtà formative bresciane varcano per la prima volta il confine provinciale e, insieme a due partner bergamaschi, raccolgono una sfida che vale molto più di un ampliamento geografico. Ok School Academy di Brescia e Agenzia formativa don Angelo Tedoldi di Lumezzane saranno protagoniste della ripartenza dei corsi finora erogati dalla Fondazione Ikaros a Grumello del Monte, dopo la revoca dell’accreditamento regionale. Una soluzione costruita in poche settimane, chiamata a garantire continuità a circa 500 studenti e a restituire certezze a famiglie e lavoratori.

Gestione coordinata

Dalla collaborazione con Fondazione Isb e Centro studi Teorema nasce «Insieme - Polo formativo integrato». Un progetto che unisce competenze bresciane e bergamasche in una gestione coordinata: non una semplice divisione dei corsi, ma una nuova comunità educativa che permetterà agli studenti di restare a Grumello, senza trasferimenti in altre sedi.

«Siamo davvero soddisfatti per questa tempestiva risposta da parte degli enti lombardi accreditati», sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, che ha seguito l’operazione con le strutture tecniche dell’assessorato. «Garantiamo la continuità in tutti i corsi e i percorsi delle aree tecniche e formative».

La grande e modernissima sala eventi della Ok School
La grande e modernissima sala eventi della Ok School

Per le due realtà bresciane l’impegno riguarda sei indirizzi. Ok School Academy curerà i percorsi per operatore grafico e tecnico grafico. L’Agenzia formativa don Angelo Tedoldi gestirà quelli per operatore informatico, operatore elettrico, tecnico informatico e tecnico elettrico. Ai partner bergamaschi saranno affidati i corsi della ristorazione, delle produzioni alimentari e delle produzioni chimiche.

Fuori provincia

Per entrambe sarà la prima esperienza scolastica fuori dalla provincia di Brescia. Il salto oltre confine misura pochi chilometri: Grumello è alle porte della Franciacorta. Ma segna un passaggio importante per due realtà che esportano competenze costruite nel Bresciano e contribuiscono a risolvere una situazione complessa.

«Ci siamo messi insieme per risolvere un problema concreto – spiega Nicola Orto, direttore generale di Ok School Academy –. Abbiamo condiviso un principio e portato nel progetto i valori fondanti delle nostre strutture. Dopo 26 anni di esperienza nella formazione ci sentiamo maturi per affrontare questa sfida».

La priorità è rassicurare le famiglie. «La preoccupazione era che i ragazzi venissero dislocati – prosegue Orto –. L’accordo raggiunto permette invece agli studenti di restare a Grumello. Lavoreremo con una direzione condivisa e unitaria, così che ragazzi e famiglie trovino una gestione coesa».

La grande e modernissima sala eventi della Ok School
La grande e modernissima sala eventi della Ok School

Lo stesso spirito guida l’Agenzia formativa don Angelo Tedoldi. «Abbiamo risposto all’esigenza avanzata dalla Regione e, insieme agli altri partner, abbiamo deciso di metterci a disposizione – spiega Flavio Bonardi, responsabile dei processi della realtà di Lumezzane –. L’obiettivo è dare una mano e garantire continuità ai ragazzi di Grumello, che sono circa 500».

La macchina organizzativa è appena partita e i tempi sono stretti. «È tutto ancora in evoluzione – prosegue Bonardi –. Dovremo confrontarci sul personale, con i sindacati e con chi già opera nella struttura. Bisognerà correre, ma la nostra direttrice Maria Michela Bugatti è già al lavoro con gli altri partner».

Il caso

L’intervento su Grumello è parte del piano regionale predisposto dopo la revoca dell’accreditamento alla Fondazione Ikaros. La procedura riguarda anche Calcio, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. L’avviso è stato pubblicato il 10 luglio, le candidature si sono chiuse il 27 e il decreto è arrivato il 31: una corsa contro il tempo per garantire la partenza dell’anno formativo 2026/2027 a oltre 1.300 studenti.

«Avevamo promesso che in breve tempo avremmo risolto il problema – ha continuato Tironi – e ci siamo riusciti, anche grazie al grande lavoro degli enti e delle strutture tecniche dell’assessorato. Uno sforzo corale e silenzioso di cui ora vediamo i frutti». Una regia politica e amministrativa che ha trasformato una situazione critica in una ripartenza e, per la formazione bresciana, in una nuova frontiera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Ok School AcademyAgenzia formativa don Angelo TedoldiFondazione IkarosRegione LombardiascuolastudentiGrumello del Monte

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoEstate in moto: il caldo si contrasta con i capi traforatiEstate in moto: il caldo si contrasta con i capi traforati

Per quanto sembri controintuitivo, viaggiare a pelle nuda non aiuta a stare più freschi, ma aumenta il disagio e i rischi in caso di caduta

Cosmo 2050 - Speciale eclissi di agostoCosmo 2050 - Speciale eclissi di agosto

Dove, a che ora e in che modo seguire i due grandi appuntamenti estivi.

SCOPRI DI PIÙ