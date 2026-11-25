A scuola di… cantiere. È successo ad Agnosine dove, prima ancora che gli operai si mettessero al lavoro, si è pensato bene di spiegare ai ragazzi cosa accadrà nei prossimi mesi all’edificio che li ospita ogni giorno.
Mercoledì 18 novembre l’ingegner Bellotti ha incontrato gli alunni della primaria e della secondaria e il personale scolastico, illustrando loro il progetto di riqualificazione del plesso «Giacomo Matteotti», i vantaggi che ne deriveranno, ma anche i disagi con i quali dovranno fare i conti e le precauzioni da adottare.
L’obiettivo
Proprio in questi giorni è iniziata la posa delle impalcature, primo passo di un intervento reso possibile grazie a un contributo di 1.253.365 euro ottenuto dal Gse, il Gestore dei servizi energetici. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il complesso scolastico, realizzato in più riprese fra gli anni Settanta e Ottanta e i primi anni Duemila, in quello che tecnicamente viene definito un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building), ovvero a consumo energetico quasi zero. Niente demolizioni o ampliamenti, dunque, ma una radicale riqualificazione dell’esistente.
Le novità
Scuola e palestra saranno dotate di cappotto termico, saranno coibentati i solai e sostituiti tutti i serramenti con altri in grado di garantire un migliore isolamento, non solo termico, ma anche acustico. Al posto del vecchio sistema di riscaldamento sarà installata una pompa di calore da 58 kW, sfruttando anche l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico da 96,53 kWp già presente sul tetto. Previsto inoltre il completo rifacimento degli spogliatoi della palestra.
I tempi
L’intenzione è quella di ultimare i lavori entro la fine dell’anno scolastico. Si tratterà dunque di far convivere per alcuni mesi le esigenze della didattica con quelle del cantiere. Proprio per questo attorno a un tavolo, in municipio, si sono già seduti amministratori, dirigenti scolastici, insegnanti, progettisti e rappresentanti dell’impresa esecutrice. Si approfitterà delle vacanze e dei periodi di sospensione delle lezioni per effettuare le lavorazioni più rumorose ed invasive, come la sostituzione dei serramenti nelle aule. Con una lettera indirizzata alle famiglie, gli amministratori hanno chiesto fin d’ora comprensione e collaborazione.
Un investimento che assume un significato particolare anche alla luce del calo demografico: la volontà dell’Amministrazione è quella di mantenere la scuola in paese, rendendola più accogliente e, nel tempo, assai meno onerosa per le casse comunali.