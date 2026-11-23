Pochi giorni fa il capo dello Stato ha firmato la nuova Legge sulla Protezione civile, approvata in via definitiva dal Parlamento a fine ottobre. Insieme alla promulgazione Mattarella ha scritto ai presidenti di Senato e Camera e alla premier: «Deroghe troppo ampie a politici e volontari in materia penale. L’obiettivo deve essere quello di definire un quadro normativo coerente ispirato ai medesimi principi e criteri». Come a dire: se le regole devono valere, devono esserlo per tutti.
Una lettera dai risvolti politici, che rischia di sollevare un polverone ad effetto domino. Perché dopo la Protezione civile, che con il nuovo testo (gli articoli 42-bis e 42-ter del Codice della protezione civile) estende lo scudo penale a tutte le sue categorie, non si escludono «possibili analoghe richieste di altre categorie professionali, come medici e infermieri», scrive il Presidente.
Il punto che non convincerebbe troppo il capo dello Stato è la «causa di non punibilità», che non si limiterebbe all’imperizia, come è ad oggi per i medici, per i quali è esclusa la negligenza e l’imprudenza, ma si estenderebbe anche a queste ultime. Tradotto: la responsabilità per colpa lieve viene così quasi sempre eliminata e quella per colpa grave in molte situazioni. A dirlo saranno le linee guida, ovvero «gli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale e le raccomandazioni nell’esecuzione delle attività», da definirsi entro un anno – e non in un anno a caso proprio con le urne sullo sfondo –. In mancanza «le buone pratiche, applicate al caso concreto».
Un quadro complesso che coinvolge: volontari, operatori di protezione civile e politici (presidente del Consiglio, presidenti di Regione e sindaci).
Per Laura Trecani, consigliera con delega alla Protezione Civile della Provincia e sindaco di Ospitaletto: «Si tratta di una legge giusta. I volontari intervengono in situazioni difficili e condizioni che non consentono sempre di avere le informazioni. E questo vale anche per noi sindaci. È giusto pretendere preparazione e rispetto delle regole, ma lo è altrettanto garantire la tutela. Le perplessità del Presidente pongono una questione importante: servono criteri chiari, formazione e regole. La tutela deve sempre accompagnarsi a preparazione e responsabilità».
Alla responsabilità fa riferimento anche chi nelle situazioni di emergenza si trova in prima linea, come Giovanmaria Tognazzi, dirigente del settore Protezione Civile della Provincia: «Il nostro è un lavoro delicato, operiamo in contesti con carenze strutturali e tante variabili. Resta il buon senso, non vogliamo essere una categoria privilegiata. Agiamo per il bene comune e questo vale sempre, a prescindere dalla nuova legge».