Dei veri e proprio angeli, pronti ad intervenire e dare un contributo decisivo, quando il cielo e la terra fanno le bizze e gli eventi idrogeologici precipitano, provocando danni di non poco conto. Sono le «tute gialle» della Protezione Civile, figure fondamentali per il nostro fragile Paese, impegnate sia nella prevenzione dei rischi che nella gestione delle emergenze. In provincia di Brescia sono oggi attivi circa 5000 volontari, suddivisi in 168 Gruppi distribuiti sul territorio.
Rete capillare
«Il volontariato di Protezione Civile è molto attivo sul territorio bresciano. Siamo una provincia molto estesa, caratterizzata dalla presenza di praticamente tutte le tipologie di rischio» dichiara Enrico Musesti, presidente del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (Ccv) della Provincia di Brescia e vicepresidente del Comitato Regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile.
L’efficacia della moderna Protezione Civile nella risposta alle emergenze e agli stati di calamità dipende soprattutto dalla capacità di coordinamento, che garantisce un corretto impiego delle forze sul territorio in caso di calamità. La Protezione Civile bresciana è un vero e proprio modello in questo senso, con il Ccv chiamato a collaborare attivamente con la Provincia di Brescia nella gestione dei volontari mobilitati in caso di attivazione del servizio.
Gli specialisti
Il Comitato di coordinamento della Protezione civile - per tramite del suo braccio operativo, il Cv di Brescia, guidato da Emilio Gozzini - gestisce anche la Colonna Mobile della Provincia di Brescia: si tratta di una struttura operativa di pronto intervento, dotata dei principali mezzi e attrezzature, in grado di mobilitarsi rapidamente e prestare soccorso nell’eventualità di un’emergenza a livello locale, regionale e nazionale.
Per quanto riguarda il personale impiegato, c’è un elemento che rende la Protezione Civile bresciana particolarmente efficace: «Noi chiediamo a tutti i Gruppi provinciali di indicare i volontari che hanno delle qualifiche specifiche o particolari competenze lavorative» – spiega Musesti. «Queste persone, oltre che essere attivabili dal loro Gruppo di appartenenza, potranno essere operativi anche a livello di Ccv. Così facendo abbiamo la garanzia di poter contare su un nucleo di circa ottanta persone altamente specializzate e immediatamente impiegabili in caso di necessità, in grado di operare con elevata perizia tecnica e con grande rendimento sulle varie situazioni che ci troviamo ad affrontare».
Grandi eventi
Questi sforzi organizzativi, peraltro di non facile realizzazione se si considera che si tratta di persone che mettono a disposizione il proprio tempo come volontari, creano un sistema ben funzionante e che ha avuto modo di distinguersi, non ultimo, anche in occasione della gestione di grandi eventi, come è accaduto nella recente mobilitazione per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.
Senza turn over
Non mancano tuttavia alcune criticità. «C’è un distacco da parte dei giovani. Noi svolgiamo corsi base che formano tra i 250 e i 300 nuovi volontari l’anno: di questi, l’età media dei nuovi ingressi è di circa 40 anni» spiega Musesti. A pesare negativamente è soprattutto l’impegno richiesto con costanza, cosa non facile per chi studia o si sposta frequentemente per lavoro.
D’altra parte, si registra anche una scarsa attenzione per le tematiche riguardanti la Protezione Civile tra la popolazione. «In una fase in cui diversi Comuni sono impegnati nell’aggiornamento dei propri Piani di Protezione Civile, gli incontri illustrativi con i cittadini sono spesso poco frequentati. Questo dispiace» conclude Musesti.