In occasione di emergenze ed eventi calamitosi, è fondamentale che i soccorsi possano siano in grado di comunicare tempestivamente anche qualora, eventualità che non si può certo escludere, la rete telefonica non funzioni correttamente o non funzioni proprio.
È da questa esigenza che nasce il progetto del sistema radio di III livello che sta portando avanti il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Brescia.
A spiegarne l’utilità è il presidente del Comitato, Enrico Musesti: «Durante un’emergenza la prima cosa che crolla sono le trasmissioni di qualsiasi genere. I sistemi radio, invece, sono molto più affidabili». L’infrastruttura di comunicazione ad oggi già sviluppata si basa su 29 ponti radio distribuiti nel territorio provinciale, capaci di garantire comunicazioni via radio dedicate alla Protezione Civile in circa il 76% dell’area.
Attualmente, circa 30 Gruppi dispongono di apparati radio dedicati, ma l’obiettivo finale del progetto è molto più ambizioso: fornire a tutti e 168 i Gruppi esistenti almeno una radiotrasmittente, da impiegare per coordinare le attività dei volontari e comunicare le informazioni in caso di interventi a seguito di calamità. Il piano, oggi finanziato da risorse proprie della Protezione Civile bresciana e con il sostegno di diversi club del Distretto Lions 108 Ib2, è fondamentale per garantire la resilienza del sistema in caso di crollo delle telecomunicazioni a causa di avversità.
Il progetto assume un’importanza ancora maggiore in una fase storica in cui il nostro Paese è sempre più esposto a minacce ibride, comprese quelle di natura informatica. In caso di interruzione forzata delle linee telefoniche, il poter disporre di collegamenti radio con il territorio diventa uno strumento di primaria importanza per garantire l’ordine sociale e l’assistenza alla popolazione.