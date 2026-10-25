Le scuderie del Castello di Padernello cercano fondi per rinascere

Cinquantaquattro finestre, per accendere nuove luci e nuovi punti di vista sul borgo di Padernello. Prende il via una raccolta fondi collettiva per restaurare l’antica scuderia del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa, fulcro di un percorso di rigenerazione sociale, economica e culturale, che da 10 anni ha riportato a nuova vita le strutture e la comunità del borgo.
La scuderia è un importante edificio, già messo in sicurezza grazie al contributo di tante persone, dei soci della Fondazione Castello di Padernello Ets, e di vari enti, che adesso ha bisogno di un restauro interno, al fine di trasformarsi in uno spazio polifunzionale, che ospiterà un infopoint turistico per il territorio delle Terre Basse, e locali per mostre, esposizioni, laboratori, corsi.
Operazione
«Con la possibilità che queste aperture possano creare un dialogo tra dentro e fuori, tra vecchio e nuovo, facilitando nuovi punti di vista», sottolinea Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello. Le aperture sono quelle della scuderia: tre piani di circa 200 metri ciascuno, 18 finestre per livello. Al piano terra l’infopoint e gli spazi espositivi accoglieranno i libri e i prodotti delle botteghe del borgo, insieme a una parte dei preziosi strumenti musicali che saranno donati dal prof. Agostino Garda. Il primo piano sarà dedicato ai laboratori, a partire dalla musica, con spazio per molte altre iniziative. Per il secondo la Fondazione valuta diverse opzioni, tra cui un archivio fotografico.
«Un progetto che nasce dal basso, dalle persone - ricorda Pedroni -, che lavora con le persone e ha reso il maniero e il borgo un bene comune, un luogo di comunità e di socialità». Ora è necessario «accendere» le 54 finestre dell’antica scuderia con serramenti in ferro identici agli esistenti per ogni apertura, l’impianto elettrico, l’impianto idraulico, il montascale, scale e sistemazioni varie. La spesa prevista è di 210mila euro. Una parte arriverà dalla Fondazione Cariplo, grazie al bando «Luoghi da rigenerare» e al progetto «L’ultimo Miglio». Per la parte restante la Fondazione apre dunque la raccolta fondi dal titolo «Antica Scuderia, una nuova finestra sul Borgo».
Come aderire
Per partecipare, si può donare un contributo libero a partire da 100 euro. C’è anche la possibilità di aderire all’iniziativa «Adotta una finestra», con una donazione di mille euro. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul c/c: IT27S0839354100000090001564 intestato a Fondazione Castello di Padernello Ets Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo. Causale: Completamento Antica scuderia. Ogni donazione a sostegno della cultura è detraibile fiscalmente.