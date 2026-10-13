Scoperto un centro estetico abusivo allestito in casa a Gavardo

La Polizia della Valle Sabbia ha sequestrato prodotti e attrezzature: locale chiuso e sanzionati i gestori, marito e moglie

Ubaldo Vallini 13 ottobre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto Il centro estetico abusivo a Gavardo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti centro estetico abusivoGavardo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...