Scontro tra scooter e auto a Villanuova sul Clisi, ferito un 19enne

Non è riuscito a evitare l’impatto il giovane che poco dopo le 11 di oggi, giovedì 11 giugno, è rimasto ferito in un incidente lungo la Sp116, nel tratto di viale Brescia a Villanuova sul Clisi, in pieno centro.
La dinamica
Da quanto ricostruito, il 19enne, in sella ad uno scooter, ha tamponato una Renault Twingo condotta da una giovane donna che lo precedeva e che si era fermata a causa di un momentaneo incolonnamento. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del Van di Nuvolento e dall’auto medica di Gavardo, dopo le prime cure è stato trasferito in codice giallo all’ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.
Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale della Valle Sabbia, che si è occupata sia della gestione della viabilità sia della ricostruzione della dinamica dell’incidente.