Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo
Tragico incidente nel pomeriggio lungo via Serenissima, alle porte di Brescia. Un uomo è morto in un incidente stradale, dopo essersi scontrato con la sua moto con un’auto. Si tratta di Benedetto Fusco, classe 1956, ex ristoratore e già titolare della pizzeria Mozart di Rezzato.
La dinamica è ancora da confermare: secondo la prima ricostruzione la moto, che avrebbe tamponato il veicolo, arrivava da Rezzato verso Castenedolo mentre l’auto si immetteva su via Serenissima da via Buffalora.
- L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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L’uomo sarebbe deceduto sul colpo: vani i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario accorso sul posto. Illeso il conducente dell’auto, sotto shock dopo l’accaduto. Accorsa anche la Polizia locale, a cui sono stati affidati rilievi e gestione del traffico.
L’incidente ha infatti costretto a chiudere temporaneamente il tratto di strada, con le auto deviate sua via Chiappa e via Buffalora.
Il precedente
Solo pochi giorni fa, il 10 aprile, sempre lungo via Serenissima aveva perso la vita in sella alla sua moto Francesco Viola, 28enne residente a Cazzago San Martino.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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