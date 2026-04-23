Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo

L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 17 e il motociclista sarebbe deceduto sul colpo. Due settimane fa un’altra tragedia sulla stessa strada

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A A Riduci Ingrandisci Tragico incidente nel pomeriggio lungo via Serenissima, alle porte di Brescia. Un uomo è morto in un incidente stradale, dopo essersi scontrato con la sua moto con un’auto. Si tratta di Benedetto Fusco, classe 1956, ex ristoratore e già titolare della pizzeria Mozart di Rezzato. La dinamica è ancora da confermare: secondo la prima ricostruzione la moto, che avrebbe tamponato il veicolo, arrivava da Rezzato verso Castenedolo mentre l’auto si immetteva su via Serenissima da via Buffalora. L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

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L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it L’uomo sarebbe deceduto sul colpo: vani i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario accorso sul posto. Illeso il conducente dell’auto, sotto shock dopo l’accaduto. Accorsa anche la Polizia locale, a cui sono stati affidati rilievi e gestione del traffico. L’incidente ha infatti costretto a chiudere temporaneamente il tratto di strada, con le auto deviate sua via Chiappa e via Buffalora. Il precedente Solo pochi giorni fa, il 10 aprile, sempre lungo via Serenissima aveva perso la vita in sella alla sua moto Francesco Viola, 28enne residente a Cazzago San Martino.

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