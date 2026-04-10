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Incidente in via Serenissima, è morto il giovane motociclista
Il ventenne non ce l’ha fatta: era stato trasportato in Poliambulanza dopo lo schianto avvenuto questa mattina
L'incidente mortale in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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È morto in Poliambulanza il giovane motociclista travolto stamattina da un automobilista su via Serenissima a Brescia, dopo che quest’ultimo aveva apparentemente invertito il senso di marcia. L’urto violentissimo aveva scaraventato a terra il motociclista che era finito in arresto cardiaco.
Immediati i soccorsi dei conducenti dei veicoli in transito e dei soccorritori, che però non sono bastati: il giovane è morto successivamente all’ospedale, dove era stato trasportato.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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