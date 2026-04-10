Incidente in via Serenissima, è morto il giovane motociclista

È morto in Poliambulanza il giovane motociclista travolto stamattina da un automobilista su via Serenissima a Brescia, dopo che quest’ultimo aveva apparentemente invertito il senso di marcia. L’urto violentissimo aveva scaraventato a terra il motociclista che era finito in arresto cardiaco.

Immediati i soccorsi dei conducenti dei veicoli in transito e dei soccorritori, che però non sono bastati: il giovane è morto successivamente all’ospedale, dove era stato trasportato.