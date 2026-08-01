Scontro sul riconoscimento facciale: i limiti imposti dall’AI Act europeo

L’Ue ha ricordato che l’identificazione biometrica in tempo reale è generalmente vietata, Palazzo Chigi ha risposto assicurando che l’Italia continuerà a rispettare la normativa. Il 2 agosto scattano anche gli obblighi di trasparenza per chatbot