Scontro sul Pgt, la sindaca di Artogne: «Minoranze assenti agli incontri»

«Non si può rinunciare a confronto e poi accusare l’Amministrazione di non aver voluto dialogare»: la sindaca Barbara Bonicelli replica alle critiche delle minoranze che, dopo l’ultimo Consiglio, avevano contestato la gestione delle varianti al Pgt e denunciato presunti attacchi personali durante la seduta.
Botta e risposta
«La documentazione è sempre stata sul sito del Comune – precisa Bonicelli – e abbiamo organizzato conferenze dei capigruppo alla presenza del professionista incaricato, programmando gli incontri anche in base alle richieste delle opposizioni. Ma agli incontri non hanno partecipato». La sindaca respinge anche le accuse sui toni usati in aula: «Non ho insultato né offeso, ma risposto alle osservazioni e difeso il lavoro dell’Amministrazione, contestare è legittimo ma il rispetto istituzionale deve essere reciproco. L’accesso agli atti è un diritto, mi sorprende che tanto interesse emerga a pochi mesi dalle elezioni. Siamo sempre stati trasparenti e continueremo a lavorare per Artogne, ma senza lasciar passare false ricostruzioni, serve un confronto basato sui fatti, non disertare gli incontri, non polemiche sterili, non vittimismo per giustificare proprie mancanze».
Cantieri
Anche per questo Bonicelli preferisce concentrarsi piuttosto sui cantieri e sugli investimenti in programma ad Artogne. A breve partiranno i lavori per il parcheggio in località Maserade, con una quindicina di posti auto destinati a risolvere la carenza di sosta in una zona residenziale. In partenza anche il piano asfaltature, finanziato con un mutuo da 300mila euro e altri 200mila euro di risorse comunali, che interesserà il capoluogo e Acquebone.
Prevista inoltre la riqualificazione di uno scorcio del centro storico nei pressi dell’antico mulino dei Garatti, con una pavimentazione in acciottolato, mentre nella zona delle Muracche saranno realizzati una nuova strada, con sbocco sulla provinciale, e parcheggi per migliorare la sicurezza.
Sul fronte dei servizi, sono in fase di completamento le sistemazioni esterne della scuola dell’infanzia e del nuovo nido per bambini da zero a due anni, che l'Amministrazione punta ad aprire il prossimo anno. «Un servizio atteso e richiesto dalle famiglie artognesi – sottolinea la sindaca –, per il quale abbiamo già una lista di attesa». Previsti infine interventi sulla rete idrica, nell’attesa dell’arrivo dell’Ato, e grande attenzione sul progetto di Montecampione, mentre il confronto con la Provincia e i soggetti privati prosegue.