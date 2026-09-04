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Scontro tra moto e auto a Travagliato, è morto Dario Tomasoni

Nella notte il 63enne di Lograto è morto in ospedale. L’incidente ieri pomeriggio: nello scontro l’uomo è stato sbalzato dalla sella, mentre l’auto contro cui si è schianto ha preso fuoco
Emma Crescenti
L'incidente a Travagliato e, nel tondo, Dario Tomasoni - © www.giornaledibrescia.it
L'incidente a Travagliato e, nel tondo, Dario Tomasoni - © www.giornaledibrescia.it

È morto nella notte Dario Tomasoni, il motociclista 63enne di Lograto vittima di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, a Travagliato.

Stando alle ricostruzioni della Polizia locale di Travagliato, intervenuta per i rilievi, l’uomo stava percorrendo la via verso casa in sella alla sua moto – una BMW 1200R - quando, dopo un sorpasso azzardato, si è scontrato frontalmente con la Citroen C2 guidata una 43enne. Lo schianto è stato violentissimo. L'auto è stata avvolta dalle fiamme, mentre il 63enne è stato sbalzato dalla due ruote, rovinando sull'asfalto a oltre 10 metri dall'impatto.

Trasportato in eliambulanza e ricoverato al Civile in condizioni critiche, per lui non c'è stato nulla da fare: le sue ferite erano troppo gravi e si è spento nella notte.

La notizia della scomparsa in queste ore sta raggiungendo anche Lograto, dove Dario Tomasoni era conosciuto e stimato da tutto la comunità. «Ci lascia sconvolti – commenta il sindaco Gianandrea Telò – I Tomasoni sono una famiglia storica, spiace tantissimo: gli siamo vicini».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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