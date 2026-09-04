Scontro tra moto e auto a Travagliato, è morto Dario Tomasoni

Nella notte il 63enne di Lograto è morto in ospedale. L’incidente ieri pomeriggio: nello scontro l’uomo è stato sbalzato dalla sella, mentre l’auto contro cui si è schianto ha preso fuoco

Emma Crescenti 04 settembre 2026 1 ' di lettura

L'incidente a Travagliato e, nel tondo, Dario Tomasoni - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleincidentetravagliato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...