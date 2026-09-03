Travagliato, scontro tra moto e auto: centauro in gravissime condizioni

Gravissimo incidente a Travagliato, lungo via Orzinuovi, dove una moto e un’auto si sarebbero scontrate frontalmente. Ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. L’impatto è stato così violento che la macchina ha preso fuoco e per questo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.
È successo poco dopo le 17.30. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso di Bergamo, che ha trasportato il motociclista in ospedale in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, mentre i carabinieri stanno gestendo la viabilità; strada chiusa in entrambe le direzioni all’altezza delle due rotonde.
La ricostruzione dei momenti successivi all’impatto
Stando a quanto è emerso il centauro sarebbe stato scaraventato a dieci metri dal punto dello scontro tra i due veicoli – la moto è una Bmw R1200R, l’auto una C2 – rimanendo cosciente in un primo istante. I primi a intervenire sono stati la donna al volante, scesa dall’abitacolo prima che l’auto prendesse fuoco, e un uomo alla guida di un trattore. La situazione è peggiorata in un secondo momento: quando sono arrivati i soccorritori l’uomo è andato in arresto cardiaco.
L’uomo è stato trasportato al Civile.