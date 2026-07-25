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Incidente sulla Sp37 a Montichiari: morto un motociclista

A perdere la vita è stato un motociclista di 37 anni di Ghedi, che è caduto dopo aver colpito di striscio un camion
Giulia Bonardi, Simone Bracchi
Lo schianto tra una moto e un camion a Montichiari
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Lo schianto tra una moto e un camion a Montichiari

Incidente mortale questa mattina sulla Sp37 a Montichiari, non molto distante dall'aeroporto. Stando alle prime ricostruzioni, sul posto ci sono gli agenti della Polizia locale di Montichiari, a perdere la vita è stato un motociclista di 37 anni di Ghedi, che è caduto dopo aver colpito di striscio un camion.

La dinamica

A causare la morte del motociclista di Ghedi non è stato dunque l'impatto con il camion, quanto la spaventosa caduta. Il corpo del 37enne è finito contro la recinzione dell'aeroporto, oltre il guardrail della Sp37, a circa 30 metri dal mezzo pesante, la moto ancora più distante. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma stando a quanto appreso finora, il conducente del camion, che proveniva da Castenedolo, stava svoltando a sinistra per entrare all'interno dell'area dell'aeroporto, mentre il centauro proveniva da Ghedi. Il motociclista probabilmente è finito con le ruote della moto sull'aiuola spartitraffico che ha fatto da trampolino.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della Stradale che hanno chiuso la provinciale e i Vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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