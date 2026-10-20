Ritrovato il 63enne scomparso da Sarezzo: è al Civile dopo un infarto

L’uomo era stato registrato come paziente sconosciuto perché senza documenti. È vivo e si trova in terapia intensiva. Si chiudono le ricerche

Roberto Manieri Giornalista 20 ottobre 2026 1 ' di lettura

Le ricerche si sono concluse in mattinata: l'uomo è infatti ricoverato al Civile © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti scomparsoospedale CivileinfartoSarezzoBresciaCollebeato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...