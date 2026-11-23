La famiglia di Eqerem Ahmetaj non ha sue notizie da sabato e ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. L’uomo, 75 anni, era uscito di casa sabato a San Polo e non se ne sono più avute tracce. L’anziano, di origini albanesi, vive in Italia da 20 anni e da quattro a San Polo, conosce il quartiere e parla italiano coerentemente seppur con accento straniero. I famigliari ritengono che possa essersi spostato verso San Zeno. Chi avesse notizie, può contattare i carabinieri o la famiglia.
Esce di casa a San Polo e scompare: appello per ritrovare un 75enne
Eqerem Ahmetaj è sabato e da allora non ha più dato notizie: la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri, potrebbe essersi spostato verso San Zeno
Eqerem Ahmetaj si è allontanato da San Polo
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