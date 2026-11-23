Esce di casa a San Polo e scompare: appello per ritrovare un 75enne

Eqerem Ahmetaj è sabato e da allora non ha più dato notizie: la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri, potrebbe essersi spostato verso San Zeno

Paolo Bertoli Giornalista 23 novembre 2026

Eqerem Ahmetaj si è allontanato da San Polo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti persona scomparsaanziano scomparsoSan PoloSan Zeno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...