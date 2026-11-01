Si schianta con la moto contro un muro, ancora grave il 14enne di Darfo

Resta ricoverato ancora in gravissime condizioni il ragazzino di 14 anni di Darfo che ieri, sabato 31 ottobre, è rimasto ferito in un incidente nella Bergamasca, a Rogno, a pochi chilometri dal suo paese.
Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, il giovane procedeva a bordo della sua moto in direzione Bessimo, frazione di Rogno, lungo via Vitotrio Veneto quando ha sbandato: l’adolescente avrebbe fatto tutto da solo, perdendo l’equilibrio e andando a sbattere violentemente contro un muro al lato della strada. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso che lo ha trasportato al Papa Giovanni XXIII a Bergamo, dove è ricoverato ancora in prognosi riservata.