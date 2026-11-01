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Si schianta con la moto contro un muro, ancora grave il 14enne di Darfo

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Rogno, in provincia di Bergamo: il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La zona in cui è avvenuto l'incidente: i soccorsi sul posto
La zona in cui è avvenuto l'incidente: i soccorsi sul posto

Resta ricoverato ancora in gravissime condizioni il ragazzino di 14 anni di Darfo che ieri, sabato 31 ottobre, è rimasto ferito in un incidente nella Bergamasca, a Rogno, a pochi chilometri dal suo paese. 

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, il giovane procedeva a bordo della sua moto in direzione Bessimo, frazione di Rogno, lungo via Vitotrio Veneto quando ha sbandato: l’adolescente avrebbe fatto tutto da solo, perdendo l’equilibrio e andando a sbattere violentemente contro un muro al lato della strada. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso che lo ha trasportato al Papa Giovanni XXIII a Bergamo, dove è ricoverato ancora in prognosi riservata.

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