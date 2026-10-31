Finisce contro un muro con la sua moto: grave un 14enne di Darfo

L’incidente è avvenuto a Rogno, non ci sono altri veicoli coinvolti. Il giovane è in condizioni critiche

Roberto Manieri Giornalista 31 ottobre 2026 1 ' di lettura

I soccorsi sul posto - L'Eco di Bergamo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradalemotoRognoDarfo Boario Terme Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...