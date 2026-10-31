Finisce contro un muro con la sua moto: grave un 14enne di Darfo

Un quattordicenne residente con la famiglia a Darfo Boario Terme si trova in condizioni critiche a seguito di un incidente stradale verificatosi oggi, sabato, verso l’ora di pranzo. Il drammatico episodio ha avuto luogo a Rogno, precisamente lungo via Vittorio Veneto, nella frazione di Bessimo Inferiore.
Lo schianto
Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, il giovane procedeva a bordo della sua moto in direzione Bessimo quando ha improvvisamente sbandato: il quattordicenne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo l’equilibrio e andando ad impattare violentemente contro una struttura in muratura ai lati della carreggiata. È stato elitrasportato in ospedale al Giovanni XXIII ed è considerato in gravi condizioni.