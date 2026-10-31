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Finisce contro un muro con la sua moto: grave un 14enne di Darfo

L’incidente è avvenuto a Rogno, non ci sono altri veicoli coinvolti. Il giovane è in condizioni critiche
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I soccorsi sul posto - L'Eco di Bergamo
I soccorsi sul posto - L'Eco di Bergamo

Un quattordicenne residente con la famiglia a Darfo Boario Terme si trova in condizioni critiche a seguito di un incidente stradale verificatosi oggi, sabato, verso l’ora di pranzo. Il drammatico episodio ha avuto luogo a Rogno, precisamente lungo via Vittorio Veneto, nella frazione di Bessimo Inferiore.

Lo schianto

Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, il giovane procedeva a bordo della sua moto in direzione Bessimo quando ha improvvisamente sbandato: il quattordicenne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo l’equilibrio e andando ad impattare violentemente contro una struttura in muratura ai lati della carreggiata. È stato elitrasportato in ospedale al Giovanni XXIII ed è considerato in gravi condizioni.

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incidente stradalemotoRognoDarfo Boario Terme
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