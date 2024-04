Schianto mortale a Padenghe, la vittima è un 35enne di Salò

Un frontale che non ha lasciato scampo: è quello che si è verificato nella tarda serata di ieri a Padenghe e che ha mietuto la decima vittima sulle strade bresciane dall’inizio dell’anno.

Lo schianto

Sono da poco passate le 22 quando, stando a quanto è stato possibile ricostruire, una Bmw diretta a Desenzano e guidata da un 28enne di Pozzolengo, effettua un sorpasso, proprio mentre sulla corsia opposta stava sopraggiungendo un motorino.

L’impatto è violentissimo: il mezzo a due ruote arresterà la propria corsa solo una settantina di metri oltre mentre l’uomo che lo conduceva, il 35enne Stefano Piergallini, è sbalzato a terra. Una caduta che non gli lascia scampo. Il personale medico, inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, non ha potuto far altro che constatare il decesso. L’elisoccorso sopraggiunto da Brescia è tornato alla base, come l’auto medica e l’ambulanza. Nessuna conseguenza per il 27enne alla guida dell’auto.

I funerali del giovane saranno celebrati lunedì 15 aprile alle 15 nel Duomo di Salò.

Dinamica

Toccherà invece agli agenti della Polizia locale dei Comuni della Valtenesi accertare come siano andate esattamente le cose. Quel che appare evidente è che la velocità dei mezzi fosse sostenuta: per la violenza dell’impatto il motorino ha anche preso fuoco. La Provinciale è rimasta chiusa per permettere i rilievi del caso e solo dopo la mezzanotte la circolazione è ripresa regolarmente.

Il precedente

Le strade del Garda tornano testimoni di un ennesimo incidente mortale. Solo domenica, a Sirmione, un uomo di 32 anni, Ruben Wlodkowski residente a Peschiera, ha perso la vita in seguito allo scontro in auto contro un furgone. La vettura è finita prima in un canale e poi contro un albero.