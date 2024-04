Incidente a Padenghe tra un’auto e una moto: muore un uomo

Un uomo di 35 anni è morto in serata a Padenghe in seguito allo scontro tra il motorino su cui viaggiava e un’auto guidata da un 27enne. Il drammatico incidente si è registrato poco prima delle 22 sulla provinciale 572.

Secondo una primissima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dei comuni della Valtenesi, l’auto diretta versa Desenzano, in fase di sorpasso, ha centrato il motociclista, facendolo sbalzare violentemente sull’asfalto. Il motorino per l’impatto ha preso anche fuoco

Immediata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118 che sul posto ha inviato l'elisoccorso insieme all’auto medica e ad un’ambulanza. Tuttavia l’intervento del personale sanitario si è rivelato inutile: troppo gravi le conseguenze dello scontro, l’uomo è morto poco dopo.

Si tratta della decima vittima sulle strade bresciane da inizio anno. Solo domenica, sempre nella zona del lago di Garda, a Sirmione, un 32enne è morto in seguito ad uno scontro tra la propria auto e un furgone.