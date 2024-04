Schianto a Sirmione, la vittima è un 32enne di Peschiera del Garda

L’auto e il furgone si sono toccati. E la vettura è finita prima in un canale e poi contro un albero. Per l’uomo a bordo, un 32enne di origini albanesi, non c’è stato nulla da fare mentre la donna che era con lui è stata trasferita in condizioni gravissime al Civile dall’elisoccorso di Como. Solo ferite lievi per fortuna per le altre persone coinvolte, cinque in totale.

Spetta alla Polizia Stradale fare piena luce sul terribile schianto che ieri sera a Sirmione, una manciata di minuti dopo le 20, ha coinvolto una Porsche Cayenne e un furgone, e che è costato la vita a Ruben Wlodkowski, 32enne nato a Peschiera del Garda nel 1992.

La ricostruzione

Ancora in fase di accertamento la dinamica dello scontro. Sembra che la Porsche viaggiasse su via Verona diretta verso Peschiera quando dalla laterale via Verdi sarebbe uscito il furgone Volkswagen. I due autisti non hanno fatto in tempo a frenare e i due mezzi si sono urtati. Il 32enne che guidava la Porsche ha perso il controllo dell’auto che è finita nel canale che costeggia la carreggiata e ha terminato la sua corsa contro un albero, diventando per il giovane una trappola mortale di lamiere.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: da Brescia e Mantova sono state inviate ambulanza e automedica. Medici e infermieri, grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco, hanno potuto raggiungere le persone incastrate nell’auto ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare. Gravissima ma viva la donna che viaggiava sulla stessa vettura. Per poterla trasferire nel centro specializzato, il Civile di Brescia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo dalla base di Como e ha portato la paziente in ospedale in codice rosso. Per ora le eventuali responsabilità sono al vaglio della stradale.

Con l’incidente di Sirmione di ieri sera sale a nove il numero di vittime della strada nella provincia di Brescia dall’inizio dell’anno.