A Sarezzo i residenti di Ponte Zanano perplessi sulla viabilità

Ponte Zanano torna a interrogarsi sul proprio futuro e, ancora una volta, il nodo è quello della viabilità. L’associazione Cittadini Ponte Zanano e il Comitato Riqualificazione Ponte Zanano hanno diffuso un documento con cui esprimono forti perplessità sul progetto allo studio tra Comune di Sarezzo e Sevat relativo alla sistemazione della Sp 345 nel tratto che attraversa la frazione.

Il progetto non è ancora stato presentato ufficialmente dall’attuale Amministrazione Pedrali, che sta ultimando gli ultimi dettagli prima di renderlo pubblico. Proprio per questo residenti e comitati chiedono un confronto prima che le scelte diventino definitive.