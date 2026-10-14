Sarezzo, più di 3 milioni di euro per una Casa di riposo sostenibile

Tre milioni e 300mila euro per l’efficientamento energetico della casa di riposo e altri 400mila per l’edificio comunale di via Zanardelli in disuso da tempo. Ammontano complessivamente a 3,7 milioni di euro i finanziamenti annunciati per la riqualificazione dei due immobili di Sarezzo, ai quali si collega uno stanziamento di 30mila euro per proseguire la progettazione.
Bilancio
La somma è stata inserita nella variazione al bilancio 2026-2028 illustrata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dall’assessore Massimo Ottelli, e rappresenta un passaggio verso la realizzazione degli interventi. La quota più consistente riguarda la Rsa «Madre Teresa di Calcutta» di via Verdi, per la quale è previsto un investimento finalizzato a migliorare l’efficienza energetica e contenere i consumi. Il riferimento è al Conto termico 3.0, il sistema di incentivi gestito dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per la riqualificazione degli edifici. I 30mila euro previsti dalla manovra serviranno agli incarichi tecnici necessari per sviluppare i progetti, mentre i 3,7 milioni fanno riferimento ai finanziamenti già annunciati e non a nuove risorse introdotte con questa variazione.
Altri interventi
Sul fronte delle opere pubbliche il Comune cambia poi la copertura di un intervento contro il rischio idraulico: 100mila euro inizialmente previsti attraverso un mutuo saranno sostituiti da risorse proprie, evitando così il ricorso al prestito per quella quota. Un altro capitolo riguarda il raccordo autostradale della Valtrompia. Anas contribuirà con 70mila euro ai lavori sulla fognatura bianca di via Maestri del lavoro, per i quali è iscritta una spesa di pari importo.
La variazione comprende poi una serie di manutenzioni nelle scuole: 15.441 euro per l’infanzia di Valle, 15.500 alla primaria e ulteriori risorse per la secondaria. Agli impianti sportivi sono destinati 6mila euro per sostituire il sistema di irrigazione del campo di via delle Bombe, giudicato obsoleto. Quasi 10mila euro serviranno a migliorare l’acustica della sala prove della banda. Tra le altre voci figurano circa 98mila euro per un generatore destinato alla fiera, richiesto dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e 30mila euro in più per le utenze comunali. Su quest’ultimo incremento Ottelli ha richiamato i maggiori consumi legati all’uso dei condizionatori, in particolare nella Rsa.