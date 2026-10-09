Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Garda

La stella del cinema Willem Dafoe saluta i nonni della Rsa di Toscolano

Lo ha fatto con un videomessaggio registrato dal proprio smartphone, rivolto agli ospiti della casa di riposo gardesana
Simone Bottura
Loading video...
Il messaggio di Willem Dafoe per la Rsa Bianchi di Toscolano

Un videomessaggio da Oscar. È quello arrivato ai nonni della Rsa Bianchi di Toscolano Maderno. A recapitarlo è una star internazionale del cinema del calibro di Willem Dafoe, attore camaleontico e produttore, protagonista di oltre cento film e di una carriera costellata di collaborazioni con grandi registi. Dafoe vanta quattro nomination agli Oscar, un Golden Globe alla carriera e interpretazioni rimaste nella storia del cinema: dal sergente Elias in Platoon di Oliver Stone al Gesù ne L’ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, dalla spia David Caravaggio ne Il paziente inglese al Green Goblin nella saga di Spider-Man.

L’abbraccio virtuale

Con la disponibilità che contraddistingue i grandi uomini, anche Dafoe ha voluto rispondere all’invito degli ospiti della Rsa, che gli avevano chiesto un saluto. È così passato dal grande schermo a quello, più piccolo, di uno smartphone, per registrare un videomessaggio sentito e toccante. «Grazie a mia moglie italiana abito in Italia ora, ma il mio italiano è ancora basico. Quindi voglio leggere una cosa che ho scritto per voi», spiega l’attore prima di rivolgersi direttamente agli anziani della Fondazione Bianchi. Dafoe ricorda quindi «l’apporto di solidarietà, esperienza e amore che gli anziani e i nonni offrono alle nuove generazioni». E aggiunge: «Non c’è storia per i giovani di oggi senza la storia dei giovani di ieri. Vi abbraccio tutti con grande gioia».

Gli ospiti della struttura
Gli ospiti della struttura

Un gesto emozionante

«Un gesto semplice, ma capace di emozionare profondamente», commenta Michela Belloni, animatrice della Rsa Bianchi. È lei ad assecondare i desideri degli ospiti, aiutandoli a inviare richieste di saluto a vip e personaggi conosciuti. Dafoe non è il primo volto noto a far sentire la propria vicinanza agli ospiti della struttura. Nel tempo sono arrivati videomessaggi da numerose personalità. Tra queste il ciclista Francesco Moser, i cantanti Enrico Ruggeri, Orietta Berti, Gigliola Cinquetti e Alberto Fortis, gli attori Giorgio Tirabassi e Tullio Solenghi, il vignettista Vauro e il meteorologo Mario Giuliacci, che ha previsto «tanta tranquillità» nel cielo sopra la Rsa.

I videomessaggi vengono mostrati agli ospiti durante le attività di animazione e poi pubblicati nel Tg Home, il telegiornale condotto dagli stessi nonni della casa di riposo e diffuso sui canali social della Fondazione. «È difficile spiegare quanto possa rendere felici un messaggio ricevuto nel momento giusto – conclude Michela Belloni –. A volte basta una frase per illuminare una giornata, per dare forza, per ricordarci che il cammino che stiamo facendo non è solo nostro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Willem Dafoeattorecasa di riposoanzianicinemaToscolano Maderno

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologiaTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologia

L’azienda bresciana punta su persone, competenze e formule che permettono alle imprese di usare gli strumenti di lavoro senza acquistarli

SponsorizzatoNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoroNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoro

Torna il percorso gratuito dedicato a neodiplomati e neolaureati: oltre 20 ore di formazione, role play, coaching e incontri con aziende alla ricerca di nuovi talenti

"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

La costituzione come bussola

Scopri di più