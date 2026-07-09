Sapori dal mondo e musica dal vivo con lo Street Food Festival a Salò

Sull’onda del successo delle prime due edizioni torna il Salò Street Food Festival, quattro serate tra sapori internazionali e musica dal vivo.
La terza edizione della rassegna gastronomica dedicata al cibo di strada è in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio in piazza Serenissima, aperta sul panorama del golfo salodiano.
Sapori dal mondo
Per quattro sere il cuore di Salò si trasformerà in uno spazio dedicato al gusto, alla musica e alla convivialità, con ingresso libero dalle 18 alle 24.
La manifestazione presenterà una selezione di food truckinternazionali che proporranno cibi e bevande da tutto il mondo, birra alla spina e un’area lounge firmata Aperol Spritz.
Sarà un modo per scoprire nuove culture culinarie, nuove radici, nuove tradizioni legate al cibo. Perché lo street food è cultura, tradizione, storia.
Il cibo sarà l’ingrediente principe della festa, ma non l’unico protagonista.
Musica ogni sera
Il programma prevede anche un ricco programma musicale e d’intrattenimento, confermando un format che nelle precedenti edizioni ha richiamato un folto pubblico locale e turisti. Il programma musicale prenderà il via ogni sera alle 21.
Giovedì 9 luglio spazio al DJ set con Point Break VDJ, venerdì 10 saliranno sul palco gli Alterego, sabato 11 sarà dedicato alla musica anni Ottanta e Novanta con Radio 51, mentre domenica 12 luglio la chiusura sarà affidata al Girls Gone Wild Show.
Sarà l’occasione per trascorrere piacevoli serate estive all’aperto, gustando buon cibo e ascoltando buona musica. L’evento è rivolto al turista, ma strizza l’occhio anche ai residenti, ai giovani, alle famiglie e ai gardesani tutti, ai quali lo Street Food Festival propone una bella occasione di socialità.
Per info contattare l’Infopoint al numero 0365 21423 oppure seguire i canali social del Comune di Salò.
Tra gli appuntamenti dedicati al gusto ricordiamo anche l’evento che sarà proposto domenica 27 settembre: la quarta edizione di Salò Golosa, un percorso enogastronomico per le vie del centro.