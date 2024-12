Sanità, altra giornata difficile per il sistema informatico regionale

Un’altra giornata difficile – l’ennesima negli ultimi mesi – per il sistema informatico regionale della sanità. Il portale è tornato a bloccarsi, come troppo spesso sta accadendo, rendendo impossibili operazioni di routine come la produzione di ricette dematerializzate e certificati digitali, piuttosto che la consultazione di esami online.

Le segnalazioni sono arrivate in misura maggiore dalle farmacie della nostra provincia, impossibilitate per tutta la giornata a «leggere» le ricette elettroniche e, di fatto, costrette a mandare a casa i pazienti senza i farmaci prescritti dai medici.

I farmacisti hanno aperto i ticket e fatto le segnalazioni necessarie, ma in serata non era ancora possibile sapere quando il problema sarebbe stato finalmente risolto. Almeno fino alla prossima volta.

Il sistema (che si chiama Siss) ormai da mesi sta dando problemi ai medici quasi quotidianamente: a volte salta in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, altre a macchia di leopardo, mettendo in difficoltà solo alcuni professionisti, che non possono dematerializzare le ricette per i pazienti.

Gli appelli di tanti medici lombardi (e quindi anche bresciani) indirizzati a Palazzo Lombardia affinché risolva il problema una volta per tutte ad oggi non hanno prodotto risultati. Le segnalazioni sono però ormai quotidiane e la speranza resta che le criticità vengano finalmente affrontate e risolte.