Sanità digitale: addio ricette cartacee, tra bug informatici e Cup fermo

Dal 2025 saranno solo elettroniche: per la Federazione dei medici di medicina generale è una utopia. Preoccupati i medici e i farmacisti

3 ' di lettura

Una ricetta medica cartacea - © www.giornaledibrescia.it

Bianche o rosse che siano, le ricette mediche su carta hanno i mesi contati: vengono mandate in pensione dalla Manovra 2025. Salvo rare eccezioni, se tutto andrà come previsto, dal prossimo anno farmaci ed esami potranno essere prescritti solo con ricette in formato digitale. Questo con l’intento di «potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva - si legge nella recente Legge di Bilancio - nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico». Premesso che