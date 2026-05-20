Salò, navigazione nel golfo: stop a moto d’acqua e sport acquatici

Stretta sulla navigazione nel golfo: limiti più severi e stop a moto d’acqua e sport acquatici. Con l’avvio della stagione nautica tornano nel golfo di Salò regole più restrittive, che saranno in vigore dal 30 maggio all’11 ottobre, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in un tratto di lago tra i più frequentati del Garda. Le introduce l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Cagnini.
L’obiettivo
Il provvedimento viene adottato ogni anno dal 2021, in seguito alla tragedia nautica in cui persero la vita due giovani gardesani, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, e nasce dalla necessità di contenere i rischi legati all’intenso traffico nautico estivo, spesso accompagnato da eccessi di velocità e comportamenti imprudenti. Una situazione che, come evidenziato nell’ordinanza, rappresenta un pericolo sia per i bagnanti sia per le numerose imbarcazioni ormeggiate lungo il lungolago Zanardelli.
L’ordinanza disciplina in primo luogo la velocità diurna, fissando nel golfo, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e Punta del Corno, il limite massimo a 15 nodi, 5 nodi in meno di quelli consentiti nel resto del lago dalla legge interregionale. Resta confermata a 5 nodi (meno di 10 km all’ora) la velocità massima consentita nelle ore notturne. All’interno della fascia di rispetto costiera (150 metri dalla costa) resta invece il limite di 3 nodi, con obbligo di attraversamento perpendicolare alla riva.
Divieti
Particolarmente incisivo il capitolo dedicato alle attività vietate. Nel golfo sarà proibita la circolazione delle moto d’acqua – salvo brevi tragitti per raggiungere cantieri o punti di servizio – e lo svolgimento di numerosi sport acquatici. Stop quindi a sci nautico, banana boat, surf a motore, foil elettrici, wingfoil e kitesurf, oltre al paracadutismo ascensionale.
Le restrizioni riguardano anche le emissioni sonore: è vietato superare i 60 decibel a 20 metri di distanza, nel tentativo di limitare l’impatto acustico sul contesto urbano e turistico.
Regole dettagliate sono previste anche per l’utilizzo dei Sup (stand up paddle), consentiti solo di giorno, con lago calmo, entro i 100 metri dalla costa e mantenendo adeguate distanze dai bagnanti.
Restano escluse dalle limitazioni le unità di soccorso, le forze dell’ordine e i mezzi del trasporto pubblico. Sono provvedimenti stabiliti per garantire la sicurezza in un tratto di lago che ha un’ampiezza limitata, ma è spesso affollato. L’ordinanza è consultabile sul sito del Comune.