Salò, navigazione nel golfo: stop a moto d’acqua e sport acquatici

Stretta sulla navigazione nel golfo: limiti più severi e stop a moto d’acqua e sport acquatici. Con l’avvio della stagione nautica tornano nel golfo di Salò regole più restrittive, che saranno in vigore dal 30 maggio all’11 ottobre, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in un tratto di lago tra i più frequentati del Garda. Le introduce l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Cagnini.

L’obiettivo Il provvedimento viene adottato ogni anno dal 2021, in seguito alla tragedia nautica in cui persero la vita due giovani gardesani, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, e nasce dalla necessità di contenere i rischi legati all’intenso traffico nautico estivo, spesso accompagnato da eccessi di velocità e comportamenti imprudenti. Una situazione che, come evidenziato nell’ordinanza, rappresenta un pericolo sia per i bagnanti sia per le numerose imbarcazioni ormeggiate lungo il lungolago Zanardelli.