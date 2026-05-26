Salò conquista anche Diletta Leotta: estate Mondiale sul Garda con Karius

La tendenza lago di Garda non s’arresta, con Salò a fare da capofila nel richiamo che rappresenta per celebrities e vip di varia portata e calibro. Se per un’annata sportiva la cittadina gardesana è stata anche la casa del calciatore inglese James Vardy, che la Cremonese aveva scelto come uomo di punta per puntare alla salvezza in A, missione poi fallita, ora tocca alla conduttrice televisiva Diletta Leotta assaporare la dolce vita salodiana.
La pausa sul Garda
La reginetta di Dazn, col marito calciatore tedesco Loris Karius, è attesa da un ulteriore intenso periodo di lavoro dato che sarà «al comando» delle trasmissioni sui Mondiali dell’emittente che rappresenta, ma da poche settimane è anche diventata mamma bis di Leonardo, il secondogenito dopo Arya.
Un «combinato disposto» che ha suggerito a Leotta di prendersi una pausa dal frenetico contesto di Milano, tanto per avere l’impressione, durante i 40 giorni iridati quando non sarà impegnata in studio, di staccare la spina.
La villa da sogno a Salò
Immersa com’è, in zona collinare, nella quiete di una villa da sogno, con tanto di spa, da 550 metri quadrati circondata da un parco di 7000 metri quadrati che comprende anche un uliveto oltre a terrazze con vista mozzafiato. Per chi fosse interessato, l’abitazione attualmente in affitto alla coppia Leotta-Karius è in vendita a 5,5 milioni di euro.
La bionda conduttrice sta già prendendo confidenza anche con la vita salodiana: sono frequenti le sue passeggiate sul lungolago, alcune ovviamente già immortalate sui social.