Salò conquista anche Diletta Leotta: estate Mondiale sul Garda con Karius

La tendenza lago di Garda non s’arresta, con Salò a fare da capofila nel richiamo che rappresenta per celebrities e vip di varia portata e calibro. Se per un’annata sportiva la cittadina gardesana è stata anche la casa del calciatore inglese James Vardy, che la Cremonese aveva scelto come uomo di punta per puntare alla salvezza in A, missione poi fallita, ora tocca alla conduttrice televisiva Diletta Leotta assaporare la dolce vita salodiana.