A Salò il carcere spiegato ai ragazzi: uno sguardo oltre le sbarre

Abbattere il muro dell’indifferenza, sviluppare sensibilità sociale, esplorare concetti come reato, pena, processo. Ma anche comprendere le conseguenze delle azioni illegali e riflettere sul vero scopo della detenzione, a partire dall’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che «le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato».

Pena e dignità

C’è tutto questo nel bel progetto di educazione alla legalità, denominato «Insula», promosso dal liceo Fermi di Salò in collaborazione con il Comune e la Sezione di Brescia della Camera Penale.

Rivolta agli studenti ma in buona parte aperta anche al pubblico, l’iniziativa, ideata dai docenti Marco Marani e Silvia Carminati, si sviluppa in tre tappe sul tema del carcere rieducativo.

Leggi anche Cattolica, le studentesse partecipano al giornalino dei detenuti

Perché un progetto sulle carceri a scuola? «Per superare gli stereotipi – spiegano gli organizzatori – e porsi domande complesse: il carcere è l’unica soluzione possibile? La pena serve solo a punire o anche a reinserire? Quali sono le cause sociali della criminalità? Le condizioni di vita in carcere rispettano la dignità umana?».

L’esposizione

Il progetto proporrà da domani al 1° febbraio la mostra fotografica «Border light. Ai confini della luce», con scatti di Roberto Ridi, fotografo attivo a livello internazionale che ha realizzato un intenso reportage fotografico sul carcere di Pianosa.

Sarà allestita in due sedi: in Sala dei Provveditori (sabato e domenica 9-12 e 15-19; martedì e giovedì 9-12 e 15-18) verrà proposta una selezione di scatti dal reportage, mentre al Fermi saranno esposte le fotografie del backstage, visibili negli orari di apertura della scuola.

In calendario

Gli altri eventi: il 12 febbraio alle 14.30 al Fermi «Dei delitti e delle pene», incontro con l’avvocato Jacopo Barzellotti, penalista della Sezione di Brescia della Camera Penale, che interverrà sul diritto quale elemento culturale e di trasformazione della società, con particolare riferimento al diritto penale (l’incontro è aperto a tutti); il 9 marzo alle 14.30 al Fermi «Nessuno è perduto», incontro con don Stefano Fontana, cappellano di Canton Mombello, sulla situazione nelle carceri italiane (incontro aperto a tutti).

Leggi anche A Brescia e Bergamo aprono i primi sportelli-lavoro in carcere

Infine, dal 14 al 17 aprile un gruppo di studenti del liceo visiterà Pianosa. Per il dirigente scolastico Marco Tarolli «avvicinarsi al mondo di chi sta trasformando in positivo i propri errori sarà di grandissimo valore per i nostri ragazzi». Il sindaco Francesco Cagnini e l’assessore alla Cultura Alberto Comini lo definiscono «un progetto "coraggioso", di grande significato civico e culturale».