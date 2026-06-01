Canottieri Garda Salò: un anno di utili che saranno reimpiegati

Canottieri Garda Salò: bilancio in crescita e nuovi investimenti sugli impianti sportivi. L’assemblea della società presieduta da Nicola Benedetti ha approvato i rendiconti finanziari: i numeri – illustrati dal consigliere e responsabile amministrativo Marco Maroni – parlano di entrate che nel 2025 hanno superato i 3,7 milioni di euro , di investimenti superiori ai 470mila euro, per il 70% autofinanziati, e di un patrimonio netto che sale a 622mila euro. Cifre che vanno collocate nel contesto di una società che reinveste interamente i propri utili nella gestione e nel rinnovamento degli impianti, in concessione e di proprietà del Comune di Salò.

Il più antico circolo sportivo del Garda, fondato il 10 agosto 1891, oggi è una polisportiva che conta oltre 3mila tra soci e tesserati e gestisce tre strutture: il Circolo del Tennis con 10mila passaggi all’anno, il Polo Sportivo con palestra, piscine, studi di fisioterapia e un parco estivo che registra annualmente oltre 350mila presenze e il porto privato Mauro Melzani, in grado di ospitare oltre 130 imbarcazioni.

Nuovi investimenti

L’assemblea dei soci ha approvato anche il bilancio previsionale 2026, che contempla come di consueto importanti investimenti per il rinnovamento e l’efficienza di strutture e impianti. Al porto Melzani sono previsti la manutenzione sulle pompe idrauliche della diga foranea, la sostituzione delle colonnine di servizio e il potenziamento della videosorveglianza. Per sostenere le squadre agonistiche di vela e canottaggio verranno acquistate tre imbarcazioni coastal rowing e un Waszp, deriva acrobatica che «vola» letteralmente sull’acqua, mentre è già operativo il nuovo singolo da canottaggio intitolato alla memoria di Daniele Pavan. Saranno inoltre sostituiti due dei pulmini a servizio delle squadre.

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I lavori

Dopo l’estate partiranno i lavori alle piscine comunali Due Pini, dove verranno ampliate le docce maschili e femminili, realizzato un nuovo spogliatoio dedicato alle persone con disabilità e rifatta la copertura del tetto. In palestra entreranno in funzione quattro nuovi macchinari nella sala pesi e tre Pilates reformer. Nel parco estivo esterno verrà infine implementata la sicurezza dello Spray Park dedicato ai più piccoli.

Poco distante, 2 dei 4 campi da tennis sono già stati riqualificati e dotati di nuovi palloni pressostatici di ultima generazione. In tutta l’area è stato rinnovato l’impianto elettrico e di illuminazione. «Continueremo a investire per restare un punto di riferimento per lo sport sul nostro territorio», ha sottolineato Benedetti.