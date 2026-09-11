Sale Marasino, la sfida delle zucche è salva nonostante il maltempo

Il grande caldo e le violente grandinate di quest’estate hanno messo in crisi anche la coltivazione delle zucche giganti, quelle che più di qurant’anni fa hanno ispirato e dato il via alla sagra «Sale in zucca» e alla Sfida nazionale della zucca. Per la prima volta in 43 edizioni il piazzale adibito a ospitare gli zucconi potrebbe essere meno pieno del solito, anche se non è da escludere che qualche esemplare degno del livello della famosa sfida salese – dove nel 2024 Sergio Moretti ha portato sulla bilancia un esemplare di ben 1.013 chilogrammi – possa comunque esserci.
Il maltempo
Come confermato dal presidente del Club Maspiano, Paolo Alberti, a funestare la coltivazione di quest’anno è stato soprattutto il gran caldo di maggio, che rendeva difficile l’impollinamento e spingeva la piante ad abortire i fiori, un problema a cui nelle settimane seguenti si sono aggiunti violenti temporali e la grandine, che hanno scoperchiato alcune serre e rotto le zucche.
L’appuntamento
Nonostante le difficoltà dei pollici verdi, la bella festa della zucca, organizzata da Comune e Club Maspiano, animerà come sempre il secondo fine settimana di settembre nel centro di Sale Marasino. L’edizione 2026 parte oggi alle 19 con l’apertura della mostra mercato in piazza Marinai e si concluderà domenica tra le 18 e le 20.30 con i concerti di Eliza e Rocklepsia. In mezzo tantissimi momenti divertenti.
Tra questi: l’esposizione in San Zenone dei paramenti sacri, l’esposizione di moto e Vespe storiche, l’esposizione in palestra di opere in mattoncini Lego, il laboratorio «Dipingi la zucca» (oggi alle 15 in piazza Marinai), la sfida tra i naècc (domani alle 15.30 sul lungolago), lo show cooking «Il lato dolce della zucca» (domani alle 17.30 in piazza Marinai) e il torneo di scacchi (domani alle 10 nel piazzale del Comune).
Tra le novità la sfida tra barman «Zucca cocktails», in programma sempre domani alle 18.30 in piazza Marinai. La sfida delle zucche giganti invece è in programma domenica dalle 14.30 alle 16.30, in parallelo a quella dei girasoli più alti.