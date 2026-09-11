Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Sale Marasino, la sfida delle zucche è salva nonostante il maltempo

Il gran caldo di maggio, poi i temporali e la grandine: è stata una stagione complessa, ma l’appuntamento è confermato. La festa inizia oggi, domenica il momento clou
Flavio Archetti
Uno scatto di una vecchia edizione - © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di una vecchia edizione - © www.giornaledibrescia.it

Il grande caldo e le violente grandinate di quest’estate hanno messo in crisi anche la coltivazione delle zucche giganti, quelle che più di qurant’anni fa hanno ispirato e dato il via alla sagra «Sale in zucca» e alla Sfida nazionale della zucca. Per la prima volta in 43 edizioni il piazzale adibito a ospitare gli zucconi potrebbe essere meno pieno del solito, anche se non è da escludere che qualche esemplare degno del livello della famosa sfida salese – dove nel 2024 Sergio Moretti ha portato sulla bilancia un esemplare di ben 1.013 chilogrammi – possa comunque esserci.

Il maltempo

Come confermato dal presidente del Club Maspiano, Paolo Alberti, a funestare la coltivazione di quest’anno è stato soprattutto il gran caldo di maggio, che rendeva difficile l’impollinamento e spingeva la piante ad abortire i fiori, un problema a cui nelle settimane seguenti si sono aggiunti violenti temporali e la grandine, che hanno scoperchiato alcune serre e rotto le zucche.

L’appuntamento

Nonostante le difficoltà dei pollici verdi, la bella festa della zucca, organizzata da Comune e Club Maspiano, animerà come sempre il secondo fine settimana di settembre nel centro di Sale Marasino. L’edizione 2026 parte oggi alle 19 con l’apertura della mostra mercato in piazza Marinai e si concluderà domenica tra le 18 e le 20.30 con i concerti di Eliza e Rocklepsia. In mezzo tantissimi momenti divertenti.

Tra questi: l’esposizione in San Zenone dei paramenti sacri, l’esposizione di moto e Vespe storiche, l’esposizione in palestra di opere in mattoncini Lego, il laboratorio «Dipingi la zucca» (oggi alle 15 in piazza Marinai), la sfida tra i naècc (domani alle 15.30 sul lungolago), lo show cooking «Il lato dolce della zucca» (domani alle 17.30 in piazza Marinai) e il torneo di scacchi (domani alle 10 nel piazzale del Comune).

La sfida è in programma domenica 13 settembre
La sfida è in programma domenica 13 settembre

Tra le novità la sfida tra barman «Zucca cocktails», in programma sempre domani alle 18.30 in piazza Marinai. La sfida delle zucche giganti invece è in programma domenica dalle 14.30 alle 16.30, in parallelo a quella dei girasoli più alti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
zucche gigantimaltempocaldograndineSale Marasino

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...