Paura per un ragazzino di 16 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L’adolescente, in sella alo suo scooter, stava tornando a casa da scuola: l’impatto con un’auto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato anche l’elisoccorso di Bergamo. Ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell’elicottero. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Iseo.
Sale Marasino, scontro tra auto e scooter: paura per un ragazzo di 16 anni
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale e via Curetto. Il giovane stava tornando a casa da scuola
L'auto coinvolta nell'incidente in riva al lago
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