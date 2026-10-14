Sale Marasino, scontro tra auto e scooter: paura per un ragazzo di 16 anni

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale e via Curetto. Il giovane stava tornando a casa da scuola

14 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'auto coinvolta nell'incidente in riva al lago Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti IncidenteautomotoSale Marasino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...