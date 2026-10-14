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Sale Marasino, scontro tra auto e scooter: paura per un ragazzo di 16 anni

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale e via Curetto. Il giovane stava tornando a casa da scuola
L'auto coinvolta nell'incidente in riva al lago
L'auto coinvolta nell'incidente in riva al lago

Paura per un ragazzino di 16 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L’adolescente, in sella alo suo scooter, stava tornando a casa da scuola: l’impatto con un’auto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato anche l’elisoccorso di Bergamo. Ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell’elicottero. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Iseo.

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