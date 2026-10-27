Sale Marasino, auto a noleggio mai restituita e merce sospetta: due denunce

Viaggiavano a bordo di un'auto a noleggio che non era mai stata restituita alla società proprietaria. E nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato decine di prodotti nuovi e ancora sigillati, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Due giovani di nazionalità rumena, di 23 e 26 anni, entrambi domiciliati a Sale Marasino, sono stati denunciati a piede libero per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e ricettazione.
L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Marone, che nelle prime ore di martedì 27 ottobre hanno concluso gli accertamenti avviati in seguito a un controllo stradale. I militari avevano fermato in via Curetto una Skoda Octavia con targa spagnola. Le verifiche nelle banche dati delle forze dell'ordine hanno permesso di accertare che la vettura, noleggiata all'estero, non era mai stata riconsegnata alla scadenza del contratto. L'automobile è stata quindi sequestrata e affidata a una depositeria autorizzata.
Nell’abitazione
Gli approfondimenti investigativi sono proseguiti nell'abitazione dei due giovani, in via Dante, dove i carabinieri hanno effettuato una perquisizione. All'interno hanno trovato un consistente quantitativo di merce nuova e sigillata: 17 barattoli di crema per il viso e il corpo, 30 confezioni di lacca, 25 di schiuma per capelli, 20 confezioni di caffè di diverse marche, oltre a detersivi per la casa e giocattoli per bambini. I due occupanti non sono stati in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza dei prodotti né di esibire ricevute o altra documentazione d'acquisto. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro.
Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli articoli, che potrebbero essere stati sottratti da supermercati e negozi specializzati. Gli accertamenti proseguono per individuare gli eventuali esercizi commerciali coinvolti e chiarire le responsabilità dei due giovani, denunciati alla Procura della Repubblica di Brescia.