Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Rubano una tonnellata di rame: fermato un uomo, il complice in fuga

Il materiale esito di un furto in un’azienda di Capriano. Dopo aver abbandonato l’auto e tentato di scappare nei campi, uno dei soggetti ha anche aggredito i carabinieri
Il rame sequestrato - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
Il rame sequestrato - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Un inseguimento nelle prime ore del mattino, concluso con il sequestro di oltre una tonnellata di rame rubato e la denuncia di due uomini per ricettazione.

È il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella tra Flero e Capriano del Colle, che risale al mattino del 20 gennaio. In questa occasione, intorno alle 2, i militari notano una Volkswagen Touran con targa rumena mentre si aggira in modo sospetto in via Quinzano a Flero. L’auto viene fermata e i due occupanti identificati.

Poco prima delle 5 invece la stessa vettura viene nuovamente intercettata all’uscita della zona industriale di Capriano del Colle. Alla vista dei carabinieri il conducente accelera improvvisamente, tentando la fuga verso Flero. Ne nasce un breve inseguimento che termina in via Breda, dove l’auto viene bloccata. I due uomini scendono dal mezzo e tentano di scappare nei campi. Uno dei due, un cittadino rumeno di 30 anni, viene raggiunto e fermato nonostante la resistenza opposta ai militari. Il complice, 27 anni, riesce invece a far perdere le proprie tracce.

All’interno dell’auto vengono trovati circa 1.060 chilogrammi di cavi in rame, subito sequestrati insieme al veicolo. Il materiale risulta poi esito di un furto ai danni di un’azienda della zona industriale di Capriano del Colle. Il legale rappresentante, accortosi dell’accaduto in mattinata, ha sporto denuncia: decisive anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che documentano le fasi del colpo.

I due responsabili

Il 30enne, residente a Torino, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per ricettazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Analogo deferimento per il connazionale di 27 anni, anch’egli residente a Torino e con precedenti, attualmente irreperibile.

All’uomo fermato è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto di Torino lo scorso ottobre. È in attesa di accompagnamento alla frontiera, previsto per il 22 gennaio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
furto di rameCapriano del ColleFlero
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario