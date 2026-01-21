Rubano una tonnellata di rame: fermato un uomo, il complice in fuga

Un inseguimento nelle prime ore del mattino, concluso con il sequestro di oltre una tonnellata di rame rubato e la denuncia di due uomini per ricettazione.

È il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella tra Flero e Capriano del Colle, che risale al mattino del 20 gennaio. In questa occasione, intorno alle 2, i militari notano una Volkswagen Touran con targa rumena mentre si aggira in modo sospetto in via Quinzano a Flero. L’auto viene fermata e i due occupanti identificati.

Poco prima delle 5 invece la stessa vettura viene nuovamente intercettata all’uscita della zona industriale di Capriano del Colle. Alla vista dei carabinieri il conducente accelera improvvisamente, tentando la fuga verso Flero. Ne nasce un breve inseguimento che termina in via Breda, dove l’auto viene bloccata. I due uomini scendono dal mezzo e tentano di scappare nei campi. Uno dei due, un cittadino rumeno di 30 anni, viene raggiunto e fermato nonostante la resistenza opposta ai militari. Il complice, 27 anni, riesce invece a far perdere le proprie tracce.

All’interno dell’auto vengono trovati circa 1.060 chilogrammi di cavi in rame, subito sequestrati insieme al veicolo. Il materiale risulta poi esito di un furto ai danni di un’azienda della zona industriale di Capriano del Colle. Il legale rappresentante, accortosi dell’accaduto in mattinata, ha sporto denuncia: decisive anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che documentano le fasi del colpo.

I due responsabili

Il 30enne, residente a Torino, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per ricettazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Analogo deferimento per il connazionale di 27 anni, anch’egli residente a Torino e con precedenti, attualmente irreperibile.

All’uomo fermato è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto di Torino lo scorso ottobre. È in attesa di accompagnamento alla frontiera, previsto per il 22 gennaio.