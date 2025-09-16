Capriano, fermata auto con 50 chilogrammi di rame nel baule

I cavi di rame erano stati appena rubati da una ditta dismessa per cessata attività e i due responsabili sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.

Nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre i carabinieri di Bagnolo Mella, nell’ambito di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno controllato un’auto sospetta con a bordo due persone, parcheggiata nei pressi di uno stabilimento di produzione di laterizi da tempo dismesso, rinvenendo all’interno del bagagliaio, all’esito di ispezione, circa 50 chilogrammi di cavi di rame.

Immediati accertamenti hanno permesso di riscontrare che i cavi elettrici erano stati sradicati e tagliati, immediatamente prima, all’interno del sito della ditta dismessa. I due uomini, rispettivamente di 47 e 16 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato.

Al termine dei controlli, il quantitativo di rame è stato sottoposto a sequestro insieme a due forbici trancia fili rinvenute nel bagagliaio, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.