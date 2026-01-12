Giornale di Brescia
Furto di rame al cimitero di Pavone del Mella

Alessandra Portesani
L'episodio ha suscitato amarezza e indignazione nella comunità locale. Il Comune sta valutando l'entità dei danni e le eventuali misure da adottare per rafforzare i controlli
Furto di rame a cimitero di Pavone Mella (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Furto e danneggiamenti al cimitero comunale di Pavone del Mella, dove ignoti hanno preso di mira una cappella, asportando parti in rame. L’episodio è avvenuto nel corso della scorsa settimana, presumibilmente nelle ore notturne.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un dipendente comunale che, la mattina successiva, si è recato al camposanto per le consuete attività di servizio e ha immediatamente notato i segni del furto e i danni alla struttura. È quindi scattata la segnalazione alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia intercomunale di Leno, agli ordini del comandante Cristiano Cavallaro, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini. Al vaglio delle forze di polizia e dei carabinieri ci sono le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, nella speranza di individuare elementi utili per risalire agli autori del gesto. Stando però alle prime informazioni pare che i ladri abbiamo fatto razzia proprio in un punto che è una delle pochissime aree scoperte dal sistema di videosorveglianza del cimitero.

L’episodio ha suscitato amarezza e indignazione nella comunità locale. Il Comune sta valutando l’entità dei danni e le eventuali misure da adottare per rafforzare i controlli e prevenire nuovi episodi simili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

cimiteroramefurtoPavone Mella
