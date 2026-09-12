Nei giorni precedenti era stato denunciato per diversi furti nei negozi della zona della stazione. Quando gli agenti della Volante lo hanno fermato per un controllo, hanno scoperto che sul suo conto pendeva anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
L’uomo, un italiano di 42 anni residente fuori provincia ma di fatto senza fissa dimora, ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ed era ricercato in seguito al provvedimento emesso dal gip su richiesta della Procura di Brescia.
Dopo l’identificazione e la notifica dell’ordinanza, il 42enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Nerio Fischione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti anche il foglio di via obbligatorio, con il divieto di tornare nel comune di Brescia per tre anni. Se non rispetterà la misura rischierà una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10mila euro.
Ruba nei negozi in zona stazione a Brescia: arrestato
L’uomo, un italiano di 42 anni residente fuori provincia ma di fatto senza fissa dimora, era già destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare per reati contro la persona e il patrimonio
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