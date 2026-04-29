Ruba in un negozio di Elnòs e aggredisce i vigilanti: arrestato
L’episodio all’interno del centro commerciale di Roncadelle: il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva indossato un paio di scarpe e uno zaino
Un intervento dei carabinieri a Elnòs in una foto d'archivio
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