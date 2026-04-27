A Rovato Capuozzo racconta la «piccola guerra» del Friuli

In Friuli

Ci siamo incontrati con Toni Capuozzo secondo quel modo di essere nello stesso posto, testimoniare il bene e magari non vedersi, non ricordare per via degli anni che mettono macerie di smemoratezze su macerie insanguinate e contribuiscono a disperderci, ad annullare la presenza. Invece fummo insieme nel suo Friuli dopo il 6 maggio 1976, quando la terra impazzì e si mise ad aprirsi distruggendo ciò che forse, lentamente, stava per cambiare, dalla malga alla fabbrica senza l’intervento di una maledizione disumana ancora segreta alla scienza e alla spiritualità.

Impegno

Per «noi» intendo il Giornale di Brescia carico di generosità e umanesimo. Il GdB fu nel Friuli con «truppe» coraggiose, con la dirigenza, con ogni parte della corazzata giornalistica ed editoriale, tipografia, redazione, amministrazione. Capuozzo a Gemona, se ne accorse bene dei bresciani a Buia, una decina di chilometri più in là, dove il nostro Giornale fondò case e difese feriti e diseredati. Ancora oggi ci intestiamo quel Villaggio Brescia. Partirono con entusiasmo e preghiere e mani nude.

Incontrammo Capuozzo anche a Paganica, era l’aprile freddissimo del 2009, dentro le ore di un altro terremoto, in Abruzzo. Contammo con Capuozzo i morti del suo e nostro Friuli, novecentonovantanove, e a Paganica i 30 seppelliti di un paesino, lì vicino, Onna, a cui tornò un giovane alpino dell’Afghanistan: cercava parenti e un suo amico, il padre e la madre li trovò sani e salvi; l’amico sparì nel muro della sua casa.

Questa sera, con Capuozzo, porteremo i nostri nomi accanto ai tanti suoi nomi e ricostruiremo quel camposanto dei morti e dei vivi dove andiamo a pregare. Con l’anima piena di pianto e di «avanti» per la vita che ci spetta, nel corteo permanente dell’esistenza.