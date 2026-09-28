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A Rovato lo «Sbarazzo» fa il pieno di pubblico e di associazioni

Migliaia di visitatori per una domenica di volontariato, sport e commercio
Daniele Piacentini
Domenica la gara organizzata dalla Pro loco
Domenica la gara organizzata dalla Pro loco

Rovato fa il pieno di sole e di visitatori con l’ultima domenica di settembre dedicata ad associazioni e commercianti. Migliaia di persone hanno attraversato il triangolo compreso tra piazza Cavour, Foro Boario e corso Bonomelli, dove in una sola giornata sono arrivate poco meno di un centinaio di sodalizi, per la nona Festa delle Associazioni, e i banchi dei commercianti de «Le vie di Rovato», impegnate nella 40esima edizione de «Lo Sbarazzo – Mercato degli Sconti».

Gli obiettivi

Piazza Cavour ha visto le associazioni di Rovato salire sul palco per presentarsi alla cittadinanza, tra dimostrazioni ed esibizioni, mentre l’attigua piazza Palestro ha ospitato le società sportive, arrivate con tanto di campi da basket, pallavolo, arti marziali e persino una parete da arrampicata.

Tre gli obiettivi: fare conoscere la ricchezza del tessuto sociale della capitale della Franciacorta, raccogliere fondi per le attività e cercare anche nuovi volontari disponibili a mettersi in gioco per gli altri. A poca distanza, invece, lo shopping e le offerte ad hoc pensate dai negozi, che hanno fatto registrare un importante afflusso di pubblico, e non solo di residenti.

Il calendario

Una domenica perfettamente riuscita, che farà da trampolino di lancio per altri due momenti tra commercio e solidarietà. Mercoledì 30 settembre, alle 20, il municipio ospita l’incontro tra Amministrazione comunale, Distretto del commercio ed esercenti. Obiettivo: «Condividere e approfondire – spiega il sindaco, Valentina Bergo – le prossime attività di promozione programmate dal Distretto». Per associazioni e semplici cittadini, sono invece già aperte le iscrizioni per la quinta «PerCorrendo Rovato», in calendario domenica 4 ottobre.

Pubblico e associazioni
Pubblico e associazioni

La corsa non competitiva organizzata da Comune e Pro loco prevede il ritrovo dalle 8, con partenza da piazza Cavour alle 9.30. Due i percorsi previsti, da 5 o 10 chilometri. A fine gara, ritorno in piazza Cavour, con il punto ristoro per tutti affidato al Gruppo Alpini di Rovato, con la presenza del Vespa Club di Coccaglio. Il ricavato delle iscrizioni (al numero 030.7713277 o prima del via, 10 euro a persona, gratis per under 16 e over 70) andrà a sostenere Komen Italia e Rovato Soccorso.

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