Rovato, due studenti degli Gigli alle Olimpiadi dello spazio

Dalla Franciacorta al Sud Est asiatico, spinti dall’amore per le scienze, per le stelle e i pianeti. Due studenti dell’Istituto d’istruzione Lorenzo Gigli di Rovato sono stati selezionati per un viaggio speciale, tra il Vietnam e la Thailandia. I due Paesi asiatici ospitano, in queste settimane, i Campionati internazionali di fisica e astrofisica. Ad Hanoi, capitale del Vietnam, è già arrivata da alcuni giorni Ludovica Rial Corsini. La giovane, che frequenta la classe 4ªD liceo delle scienze applicate, è stata la portabandiera della Nazionale italiana, unica ragazza tra i cinque azzurri impegnati nella 19ª edizione delle Olimpiadi dello spazio.
Scienziati di domani
La studentessa rovatese ha sfilato davanti agli altri giovani e al vicepremier vietnamita, Le Tien Chau, che ha rivolto ai ragazzi un messaggio di speranza verso il futuro: «In un mondo sempre più turbolento, la scienza - ha detto Chau - funge da linguaggio comune, con il potere di avvicinare le persone attraverso la conoscenza, la verità e lo spirito di cooperazione. Per questo motivo, l’Olimpiade riveste un significato che va ben oltre la competizione stessa. Non si tratta solo di una gara per studenti eccellenti, ma di un forum per scienziati del domani, dove condividere conoscenze, liberare il proprio potenziale e acquisire nuove esperienze».
Le sfide
Le competizioni ospitate dall’università Phenikaa di Hanoi sono iniziate lunedì e termineranno domani: un periodo durante il quale i contatti con l’esterno - compagni di classe, docenti e famigliari - sono ridotti al minimo, per non inficiare la bontà delle prove, iniziate con la sfida individuale (5 ore per risolvere 12 problemi) e proseguita poi con quella a squadre. Un modo per confrontarsi con 320 studenti, da ben 66 Paesi, arrivati in Vietnam da mezzo mondo.
La staffetta
Una volta rientrata in Franciacorta, Ludovica sarà poi protagonista di una simbolica staffetta con un altro studente dell’istituto rovatese, Marco Scoglio, che a inizio novembre andrà in Thailandia per prendere parte ai medesimi Campionati, riservati in questo caso alla categoria dei più giovani, visto che attualmente frequenta la classe 3AL. Sia Ludovica che Marco si erano guadagnati il pass olimpico a maggio, sbancando i Campionati nazionali di Astronomia, in Brianza. Su 10mila studenti, solo una decina, in tutto, si erano guadagnati il viaggio intercontinentale. Grande quindi la soddisfazione di tutto il Gigli nel sapere che ben due escono dalle aule del liceo di Rovato. Per seguire il loro cammino ci sono le pagine social «Campionati italiani di astronomia», gestite dall’Inaf, l’istituto nazionale di astrofisica.