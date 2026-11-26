Lavori in corso a Campomaggiore di Rovato, il secondo campo da calcio per importanza del centro storico della capitale della Franciacorta dopo lo stadio Maffeis. L’area, a est della cittadina, è al centro di un progetto finanziato dall’Amministrazione comunale, che ha messo sul piatto un investimento di 130mila euro per l’ampliamento della struttura, con la realizzazione di nuovi spogliatoi e di spazi dedicati all’area medica, in particolare alla fisioterapia.
Come spiega l’assessore comunale allo Sport, Eduart Çaça, si tratta di «un investimento concreto nello sport, nella salute e nel benessere della comunità. Vogliamo migliorare i servizi, rendere la struttura sempre più funzionale e offrire spazi adeguati a chi ogni giorno vive e frequenta il nostro impianto sportivo».
Sport e educazione
Campomaggiore è la casa soprattutto delle squadre giovanili del Rovato di serie D, oltre che della prima squadra del Rovato Academy di Seconda categoria, del calcio femminile, di realtà amatoriali e di tanti semplici appassionati, che utilizzano quotidianamente l’area non solo per giocare a calcio. Attorno al campo a 11, in erba sintetica e rifatto meno di due anni fa, intitolato agli imprenditori locali Giuliano e Sergio Gnutti, si sviluppa infatti un’area verde nel cuore del Villaggio San Carlo.
Ad attirare centinaia di persone è in particolare il percorso pedonale asfaltato che si snoda attorno al campo e viene utilizzato fin dal mattino per passeggiate e corse. Ci sono poi giochi e altri campi da calcio di dimensioni più ridotte. Uno spazio che vive, dunque, quasi ogni giorno: più che un semplice campo da calcio quello di via dei Platani, che fa parte del tris di impianti affidati dall’Amministrazione comunale fino al 2036 al Rovato Calcio di Serie D. Grazie ai lavori in corso, la società trasferirà qui stabilmente i propri allenamenti.
Gli altri spazi
La convenzione riguarda anche l’ex campo da rugby di viale Europa, oggi utilizzato per gli allenamenti di calcio, e lo stadio Maffeis. Proprio per quest’ultimo l’assessore Çaça annuncia che il Comune sta «facendo progetti e preventivi per dotare il Maffeis di un settore ospiti, di fronte all’attuale tribuna», così da garantire una struttura adeguata alla Serie D e a tifoserie numerose e blasonate. Contestualmente sarà innalzata anche la rete divisoria alle spalle delle attuali panchine per sicurezza.