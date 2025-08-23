Giornale di Brescia
Rovato, apertura in vista per il Parco delle Meraviglie ideato dai bimbi

Daniele Piacentini
In Franciacorta sono numerose le aree verdi in trasformazione: a Erbusco continuano gli interventi all’antico brolo di via IV Novembre
Uno scorcio del Parco delle Meraviglie a Rovato - Foto Facebook Circolo Acli di Rovato
In Franciacorta le aree verdi si trasformano, cambiano e si arricchiscono. Un movimento lento, ma tangibile, quello che riguarda in particolare i principali Comuni che hanno la fortuna di condividere il rilievo più importante dell’Ovest Bresciano, quel Monte Orfano che rappresenta una delle mete più ambite e frequentate della bella stagione. All’ampia presenza di boschi e sentieri, interessati sia dai camminatori che dai sempre più numerosi appassionati di mountain bike, si sommano zone più «urb

