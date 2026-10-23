Le sue condizioni erano apparse subito disperate, e nonostante l’intervento chirurgico dopo 14 giorni di ospedale è morto Sergio Martini, il cinquantenne caduto dal balcone a Roncadelle. La dinamica è ancora da chiarire ma di certo c’è che l’uomo nel corso di una serata in famiglia con alcuni amici è precipitato dal balcone di casa dopo il cedimento della ringhiera.
Roncadelle, è morto l’uomo che era caduto dal balcone
Sergio Martini è deceduto in ospedale 14 giorni dopo l’incidente: le cause del cedimento della ringhiera sono ancora da chiarire
Il balcone dell'incidente a Roncadelle - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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