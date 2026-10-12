Roncadelle, cede l’inferriata del balcone e cade nel vuoto: è grave

Un uomo di circa cinquant’anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta dal primo piano di una palazzina a Roncadelle, avvenuta nel corso di una cena tra amici. L’episodio si è consumato sabato sera: l’atterraggio dell’elisoccorso al parco del Cono Ottico tra le case di via Castello, avvenuto poco prima delle 23 a causa delle condizioni critiche del ferito, ha inevitabilmente richiamato in strada decine di residenti allarmati. La caduta nel vuoto, giudicata del tutto accidentale dai carabinieri della locale stazione della Compagnia di Brescia, è avvenuta da un’altezza stimata intorno ai quattro metri.
La ricostruzione
Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo si stava dondolando sulla propria sedia durante la cena quando, perso l’equilibrio, si è appoggiato con lo schienale contro la lamiera traforata della ringhiera di protezione. A causa del cedimento improvviso dei giunti di saldatura, l’uomo è stato letteralmente proiettato all’esterno del pianerottolo, piombando sul terrazzo dell’abitazione sottostante. Sebbene la caduta sia stata parzialmente frenata dal plexiglass della copertura del porticato, l’uomo è precipitato a testa in giù, riportando un gravissimo trauma cranico nell’impatto al suolo. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori.
I soccorsi
La gravità della situazione ha spinto a richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, i carabinieri hanno ascoltato i commensali e i vicini di casa, accertando senza margini di dubbio che si è trattato di un tragico incidente domestico. Attualmente l’uomo lotta tra la vita e la morte, mentre l’area della ringhiera da cui è avvenuto il distacco della lamiera è stata delimitata con nastro biancorosso. Non si esclude un sequestro formale da parte dei militari in attesa che il quadro clinico del ferito consenta ulteriori verifiche. Nonostante la natura accidentale dell’episodio, le indagini proseguono per dissipare ogni dubbio sull’esatta successione degli eventi di sabato sera.
I precedenti
La vicenda evoca inevitabilmente altri drammatici episodi avvenuti in passato in città: nel 2016, un volo nel vuoto dal balcone costò la vita al trentanovenne di origini romene Dumitru Palamariuc, deceduto sul colpo nel cortile del condominio «Postelegrafonici» in via Montegrappa. Un analogo dramma si era consumato nel 2008, quando il trentunenne moldavo Alex Pistol perse la vita precipitando dal balcone della propria abitazione in via Zara, finendo tragicamente contro una recinzione metallica. Ferite e tragedie che la comunità bresciana porta ancora vive nella memoria.