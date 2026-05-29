Rodengo Saiano, il bilancio partecipativo premia economia e genitorialità

Due progetti giunti «dal basso» pronti a essere realizzati grazie al «Bilancio partecipativo» del Comune di Rodengo Saiano. La prima edizione di questo strumento di democrazia diretta promosso nel 2025 dall’Amministrazione comunale si sta chiudendo, con il fondo da 20 mila euro messo a disposizione dalle casse comunali che andrà a sostenere i due progetti più votati dai cittadini nei giorni scorsi: una «Rassegna di incontri sulla genitorialità» promossa dal Comitato genitori e «Oh festival», un progetto dedicato all’economia circolare creato dal gruppo omonimo.

«L’obiettivo è raggiunto – sottolinea Maria Togni, assessore al Bilancio –. Il vero risultato di questa prima edizione non si misura però “solo” nei voti raccolti, ma nella fiducia costruita lungo il percorso . Un'Amministrazione che sceglie di dare parola ai cittadini lascia un'eredità preziosa: la dimostrazione concreta che ascoltare i cittadini non è solo possibile, ma necessario. Un metodo, una promessa di ascolto e un messaggio chiaro, che il futuro del paese si può decidere insieme».

I progetti

Il percorso che ha portato alla (quasi) chiusura della prima edizione è partito qualche mese fa con la raccolta delle proposte, la successiva valutazione da parte degli uffici comunali per la fattibilità tecnica-economica, la presentazione pubblica e infine la chiamata ai cittadini per la scelta del proprio progetto preferito tra i quattro giunti in Municipio: i due già citati progetto vincitori e altre due proposte altrettanto interessanti, ossia una «Facilitazione digitale» promossa dalla Consulta sociale (questa prevedeva l’attivazione di uno sportello settimanale che accompagni i cittadini diversamente giovani nell’utilizzo di dispositivi elettronici e dei servizi online) e «Arte di passaggio», progetto di rigenerazione urbana della Consulta giovani che si sarebbe sviluppato con la realizzazione di un’opera di street art in un luogo di passaggio del paese.

A spuntarla, come detto, la «Rassegna di incontri sulla genitorialità» con il 34% di voti, seguito dal 26% per «Oh festival». «Arte di passaggio» ha incassato comunque un ottimo 22% di voti, mentre in chiusura il progetto di «Facilitazione digitale» si è attestato al quarto posto con il 18% dei voti.

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Sguardo al futuro

Ora si inizierà a lavorare per creare la serie di incontri con dei professionisti per andare ad approfondire tematiche legate al rapporto con i figli, il cuore della proposta del Comitato genitori. Stesso discorso per il progetto sul’economia circolare «Oh festival», che andrà a svilupparsi con un vero e proprio festival con talk, workshop di autoproduzione, laboratori di riparazione e upcycling, aree per bambini e un mercato di artigiani del territorio.