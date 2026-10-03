Rocca di Manerba, ritrovato nella notte il corpo dell’uomo scomparso

È stato ritrovato nella notte il corpo dell’uomo ricercato da ieri sera nei pressi della Rocca di Manerba. Si tratta di un gesto volontario: la vittima è stata trovata al limitare della spiaggia in linea retta con il punto che lui stesso aveva segnalato ai parenti prima di compiere il gesto estremo.
L’uomo abitava in Valtenesi ed era classe 1980. Per la sua ricerca si erano attivati i Carabinieri di Manerba, i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e un elicottero del 118, nella speranza di poterlo soccorrere in tempo. Poi verso l’una e mezza il triste epilogo con la constatazione del decesso.